Від рук росіян в Україні загинули 225 дітей

Від рук росіян в Україні загинули 225 дітей
Через збройну агресію РФ в Україні гине та страждає мирне населення України. Серед жертв є і діти.

Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому за офіційними даними 225 дітей загинуло та більше 413 поранено, - повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 42, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

7 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Привілля Сєвєродонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 та 14 років. Також двоє дівчаток 8 та 12 років отримали поранення.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

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Теги: діти, Україна, війна, смерть, росія
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