Волинські тероборонівці привітали жінок з Днем матері. ВІДЕО
Сьогодні, 10:16
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони привітали жінок з Днем матері, який у цю неділю святкують в Україні та в інших країнах.
Відеопривітання з'явилося на сторінці бригади у фейсбуці.
Тероборонівці разом для привітання вибрали вірш Ліни Костенко та продекламували його.
"Що б то такого утнути до Дня Матері?", - задумалися напередодні бійці 100 ОБрТрО і вирішили "покликати" на допомогу самісіньку Ліну Костенко", - йдеться у дописі під відео.
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Відеопривітання з'явилося на сторінці бригади у фейсбуці.
Тероборонівці разом для привітання вибрали вірш Ліни Костенко та продекламували його.
"Що б то такого утнути до Дня Матері?", - задумалися напередодні бійці 100 ОБрТрО і вирішили "покликати" на допомогу самісіньку Ліну Костенко", - йдеться у дописі під відео.
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