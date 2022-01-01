Волинські тероборонівці привітали жінок з Днем матері. ВІДЕО

Волинські тероборонівці привітали жінок з Днем матері. ВІДЕО
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони привітали жінок з Днем матері, який у цю неділю святкують в Україні та в інших країнах.

Відеопривітання з'явилося на сторінці бригади у фейсбуці.

Тероборонівці разом для привітання вибрали вірш Ліни Костенко та продекламували його.

"Що б то такого утнути до Дня Матері?", - задумалися напередодні бійці 100 ОБрТрО і вирішили "покликати" на допомогу самісіньку Ліну Костенко", - йдеться у дописі під відео.


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Теги: Волинь, війна, 100 ОБР ТРО, День Матері
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