Волинські тероборонівці привітали жінок з Днем матері. ВІДЕО

Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони привітали жінок з Днем матері, який у цю неділю святкують в Україні та в інших країнах.Відеопривітання з'явилося на сторінці бригади у фейсбуці.Тероборонівці разом для привітання вибрали вірш Ліни Костенко та продекламували його."Що б то такого утнути до Дня Матері?", - задумалися напередодні бійці 100 ОБрТрО і вирішили "покликати" на допомогу самісіньку Ліну Костенко", - йдеться у дописі під відео.