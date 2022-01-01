2-річний син медика 14 ОМБР щодня по телефону кличе маму з війни додому

2-річний син медика 14 ОМБР щодня по телефону кличе маму з війни додому
На подружжя військових, які служать у складі 14 ОМБР імені Князя Романа Великого, вдома чекає 2-річний син.

Зараз про малечу піклуються дідусь з бабусею. Про це повідомляють на сторінці 14 ОМБР імені Князя Романа Великого.

Ангеліна капітан медичної служби, начальник евакуаційного відділення щодня розмовляє по телефону зі своїм сином. 2-річний Артур щодня по телефону кличе маму додому з війни.

"Такі моменти дуже важкі, скучила за сином страшенно, - зізнається Ангеліна. – Тому намагаюся, як тільки випадає можливість, телефонувати додому, аби почути його голосок, голос батьків, які про нього зараз піклуються, адже і я, і чоловік зараз на фронті", - розповідає жінка-військовослужбовець.

Хтозна, чи Артур вибере шлях батьків і стане військовим медиком, хоча всі предмети зі свого іграшкового лікарського саквояжу вже зараз застосовує за призначенням. Але він точно пишатиметься батьками, які в найкривавіший в історії сучасної України час, ризикуючи власними життями, рятували життя побратимів.

А ще Артур сьогодні неодмінно привітає маму зі святом – так, як уміє тільки 2-річне, найдорожче для мами хлопченя.

Вітають з Днем матері всіх жінок і військові з 14 ОМБР.

"А ми, ДОРОГІ НАШІ МАМИ, хоча вже давно й дорослі, теж привітаємо
вас так, як зуміємо… З ДНЕМ МАТЕРІ! Саме ви, МАМИ, наше невичерпне джерело мужності, мудрості і терпіння. Бо все, що ми робимо, ми робимо для вас. Ваша любов, ваші молитви, і ваша віра в нас – це те, що допомагає нам вистояти в найтяжчих боях! Серед фронтових випробувань ми нерідко забуваємо вам дякувати… Пробачте нам за це. І знайте, Україна і ви, НАШІ МАТЕРІ, - найдорожче, що в нас є!
ЗІ СВЯТОМ, ЛЮБІ МАМИ!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: 14 ОМБР, Волинь, війна
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