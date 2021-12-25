Ще одна громада на Волині перейшла до ПЦУ: 8 травня відбудеться богослужіння з новим священником





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Ініціатором переходу був церковний староста, місцевий мешканець Олексій Шараванський на прохання великої кількості парафіян. Він розповів, що за рішення про “звільнення від московського ярма” проголосували 108 осіб, зі 131 зареєстрованого парафіянина.



“Збори пройшли, порівняно спокійно. Дали можливість висловитися отцю Сергію Дунцю. Він розповів, що митрополит Онуфрій звертався до настоятеля РПЦ Кирила з проханням про автокефалію, чим ще раз підтвердив приналежність УПЦ до російської православної церкви”, – зазначив церковний староста.



Попри розмови та вмовляння, священник старовинного храму отець Сергій Дунець не підтримав своїх парафіян та залишився вірним УПЦ МП.



На зборах дали можливість висловитися і старому священника, також виступив і священник із сусіднього села Рогожани отець Микола Гнідець від імені Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, просив отця Сергія перейти разом з громадою, але той відмовився”, – розповіла секретар зборів Лариса Шараванська.



Вона зазначила, що колишній священник не висловлював радикальних думок, але й перейти до ПЦУ не захотів.



“У нас навіть стільки людей на вибори не приходить, як сьогодні прийшло на збори”, – додала жінка.



Тож 8-го травня у лудинській Свято-Миколаївській церкві відбудеться перше богослужіння без отця Сергія Дунця. Володимир-Волинська єпархія ПЦУ має представити релігійній громаді нового священника та передати йому ключі від старовинного храму.



“Все старалися зробити згідно з чинним законодавством. З цим затягувати не будемо і уже в понеділок плануємо завезти документи в єпархію”, – розповіла Лариса Шараванська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7-го травня релігійна громада села Лудин Устилузької громади більшістю голосів проголосували за зміну підлеглості 420-літньої Свято-Миколаївської церкви з УПЦ МП на ПЦУ.Про це пише БУГ Ініціатором переходу був церковний староста, місцевий мешканецьна прохання великої кількості парафіян. Він розповів, що за рішення про “звільнення від московського ярма” проголосували 108 осіб, зі 131 зареєстрованого парафіянина.“Збори пройшли, порівняно спокійно. Дали можливість висловитися отцюВін розповів, що митрополитзвертався до настоятеля РПЦ Кирила з проханням про автокефалію, чим ще раз підтвердив приналежність УПЦ до російської православної церкви”, – зазначив церковний староста.Попри розмови та вмовляння, священник старовинного храму отець Сергій Дунець не підтримав своїх парафіян та залишився вірним УПЦ МП.На зборах дали можливість висловитися і старому священника, також виступив і священник із сусіднього села Рогожани отець Микола Гнідець від імені Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, просив отця Сергія перейти разом з громадою, але той відмовився”, – розповіла секретар зборівВона зазначила, що колишній священник не висловлював радикальних думок, але й перейти до ПЦУ не захотів.“У нас навіть стільки людей на вибори не приходить, як сьогодні прийшло на збори”, – додала жінка.Тож 8-го травня у лудинській Свято-Миколаївській церкві відбудеться перше богослужіння без отця Сергія Дунця. Володимир-Волинська єпархія ПЦУ має представити релігійній громаді нового священника та передати йому ключі від старовинного храму.“Все старалися зробити згідно з чинним законодавством. З цим затягувати не будемо і уже в понеділок плануємо завезти документи в єпархію”, – розповіла Лариса Шараванська.

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