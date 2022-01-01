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Не буде ніякої «ХНР», – Подоляк про Херсонщину

Не буде ніякої «ХНР», – Подоляк про Херсонщину
Українські військові обов'язково звільнять Херсонську область від російських окупантів.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише НВ.

Так він прокоментував наміри ворога провести в Херсонській області так званий "референдум".

Політик наголосив, що при потребі наші бійці звільнять Херсонщину "максимально жорстко".

"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Область буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців", – сказав Подоляк.

Тобто ЗСУ вб'ють стільки російських окупантів, скільки буде потрібно для звільнення Херсонщини.

"Для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення "російська окупація", – підкреслив радник керівника ОПУ.

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Теги: ХНР, Херсонщина
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