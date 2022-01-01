Не буде ніякої «ХНР», – Подоляк про Херсонщину





Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише



Так він прокоментував наміри ворога провести в Херсонській області так званий "референдум".



Політик наголосив, що при потребі наші бійці звільнять Херсонщину "максимально жорстко".



"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Область буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців", – сказав Подоляк.



Тобто ЗСУ вб'ють стільки російських окупантів, скільки буде потрібно для звільнення Херсонщини.



"Для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення "російська окупація", – підкреслив радник керівника ОПУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові обов'язково звільнять Херсонську область від російських окупантів.Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише НВ Так він прокоментував наміри ворога провести в Херсонській області так званий "референдум".Політик наголосив, що при потребі наші бійці звільнять Херсонщину "максимально жорстко"."Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Область буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців", – сказав Подоляк.Тобто ЗСУ вб'ють стільки російських окупантів, скільки буде потрібно для звільнення Херсонщини."Для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення "російська окупація", – підкреслив радник керівника ОПУ.

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