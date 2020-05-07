Ветерани і жертви нацистських переслідувань отримають щорічну грошову допомогу
Сьогодні, 05:03
Кабмін затвердив Порядок використання у 2022 році коштів держбюджету, призначених для виплати разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Tелеграмі.
«Затверджено Порядок використання у 2022 році коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Передбачено, що виплата такої щорічної разової грошової допомоги здійснюватиметься у 2022 у розмірах, не менших ніж у 2021», – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Tелеграмі.
«Затверджено Порядок використання у 2022 році коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Передбачено, що виплата такої щорічної разової грошової допомоги здійснюватиметься у 2022 у розмірах, не менших ніж у 2021», – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ветерани і жертви нацистських переслідувань отримають щорічну грошову допомогу
Сьогодні, 05:03
На Донбасі ЗСУ знищили за добу майже 20 російських танків
Сьогодні, 03:50
Під зруйнованими будинками у Маріуполі знаходять біля ста трупів
Сьогодні, 02:33
За добу від обстрілів на Харківщині загинуло двоє людей
Сьогодні, 01:16
«Волинська Голландія» не працюватиме 9 травня
Сьогодні, 00:33
Медіа