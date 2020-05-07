Ветерани і жертви нацистських переслідувань отримають щорічну грошову допомогу

Ветерани і жертви нацистських переслідувань отримають щорічну грошову допомогу
Кабмін затвердив Порядок використання у 2022 році коштів держбюджету, призначених для виплати разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Tелеграмі.

«Затверджено Порядок використання у 2022 році коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Передбачено, що виплата такої щорічної разової грошової допомоги здійснюватиметься у 2022 у розмірах, не менших ніж у 2021», – зазначив він.

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Теги: ветерани, виплати, допомога
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