Ветерани і жертви нацистських переслідувань отримають щорічну грошову допомогу





Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Tелеграмі.



«Затверджено Порядок використання у 2022 році коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Передбачено, що виплата такої щорічної разової грошової допомоги здійснюватиметься у 2022 у розмірах, не менших ніж у 2021», – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін затвердив Порядок використання у 2022 році коштів держбюджету, призначених для виплати разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді«Затверджено Порядок використання у 2022 році коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Передбачено, що виплата такої щорічної разової грошової допомоги здійснюватиметься у 2022 у розмірах, не менших ніж у 2021», – зазначив він.

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