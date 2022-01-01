На Донбасі ЗСУ знищили за добу майже 20 російських танків
Сьогодні, 03:50
Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Про це повідомляє угруповання Об`єднаних сил у Facebook.
Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів ворога.
"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє угруповання Об`єднаних сил у Facebook.
Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів ворога.
"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
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