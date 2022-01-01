На Донбасі ЗСУ знищили за добу майже 20 російських танків





Про це



Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів ворога.



"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.Про це повідомляє угруповання Об`єднаних сил у Facebook.Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів ворога."Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію