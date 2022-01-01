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Під зруйнованими будинками у Маріуполі знаходять біля ста трупів

Під зруйнованими будинками у Маріуполі знаходять біля ста трупів
Під кожним зруйнованим будинком у Маріуполі, розбираючи завали, знаходять 80-100 трупів.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.


Чиновник повідав історію одного з учасників розбору завалів у Маріуполі, не називаючи імені, оскільки ця людина ще у Маріуполі та у постійній небезпеці.

Під натиском окупантів та щоб прогодувати сім'ю, тиждень тому він зголосився розгрібати у місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали на розборі завалів, блювали і впадали в мовчазний ступор, із ними регулярно траплялися істерики.

«Кількість людських тіл та їхніх фрагментів під завалами зводить із розуму. Під кожним будинком, які вони розгрібали, було близько 80-100 трупів. Тому цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не співпадати», - пише радник мера міста.

За повідомленнями чоловіка, який розбирав завали, у людей в ​​місті масово трапляються нервові зриви.

«Деякі раптово і не вчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися і бачать всі жахи, всі руйнування. Тепер уся картина перед очима. Психіка не витримує радощів «русского мира», - пише Андрющенко.


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Теги: Маріуполь, трупи, росіяни, війна
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