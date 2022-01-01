Під зруйнованими будинками у Маріуполі знаходять біля ста трупів

Під кожним зруйнованим будинком у Маріуполі, розбираючи завали, знаходять 80-100 трупів.Про це розповів радник мера МаріуполяЧиновник повідав історію одного з учасників розбору завалів у Маріуполі, не називаючи імені, оскільки ця людина ще у Маріуполі та у постійній небезпеці.Під натиском окупантів та щоб прогодувати сім'ю, тиждень тому він зголосився розгрібати у місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали на розборі завалів, блювали і впадали в мовчазний ступор, із ними регулярно траплялися істерики.«Кількість людських тіл та їхніх фрагментів під завалами зводить із розуму. Під кожним будинком, які вони розгрібали, було близько 80-100 трупів. Тому цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не співпадати», - пише радник мера міста.За повідомленнями чоловіка, який розбирав завали, у людей в ​​місті масово трапляються нервові зриви.«Деякі раптово і не вчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися і бачать всі жахи, всі руйнування. Тепер уся картина перед очима. Психіка не витримує радощів «русского мира», - пише Андрющенко.