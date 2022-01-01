«Волинська Голландія» не працюватиме 9 травня
Сьогодні, 00:33
У понеділок, 9 травня, тюльпанове поле, що на Ковельщині, не працюватиме для відвідувачів.
Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.
Нагадаємо, "Волинську Голландію" відкрили вчора, 6 травня.
Потрапити на локацію 8, 10-15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.
Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.
Вартість квитка становить:
- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років.
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Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.
Нагадаємо, "Волинську Голландію" відкрили вчора, 6 травня.
Потрапити на локацію 8, 10-15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.
Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.
Вартість квитка становить:
- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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