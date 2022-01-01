«Волинська Голландія» не працюватиме 9 травня

«Волинська Голландія» не працюватиме 9 травня
У понеділок, 9 травня, тюльпанове поле, що на Ковельщині, не працюватиме для відвідувачів.

Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.

Нагадаємо, "Волинську Голландію" відкрили вчора, 6 травня.

Потрапити на локацію 8, 10-15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.

Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.

Вартість квитка становить:

- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років.

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Теги: Волинська Голландія, графік, 9 травня
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