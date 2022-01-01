Добрі новини від ВолиньPost за 7 травня
07 травень, 23:29
У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.
Сьогодні, 7 травня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
США навчили понад 200 українських військових поводитися з гаубицями М777
США навчили понад 200 українських військовослужбовців поводженню з американськими гаубицями M777. Також 15 українських військових пройшли навчання роботі з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64 та ще 60 – бронетранспортерами M-113. Тож майже всі гаубиці, які США обіцяли Києву, вже перебувають «в українських руках».
Росія втрачає найбоєздатніші підрозділи і передове обладнання, – британська розвідка
Війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим силам Росії. Російській Федерації знадобиться значний час і витрати для відновлення своєї армії. Особливо важко буде замінити модернізоване та вдосконалене обладнання через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.
Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1122 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
артилерійських систем – 509 (+7) од,
РСЗВ - 172 (+1) од,
засоби ППО - 84 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,
кораблі /катери - 11 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
спеціальна техніка - 38 (+0),
крилаті ракети - 90 (+0).
На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передали на потреби військових
Згідно з рішенням Ради оборони області конфісковані з російських фур акумулятори і шини були націоналізовані і відправлені на потреби військових частин на території Волині.
Захисники знищили ворожий катер біля острова Зміїний
В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна". "Зміїний був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - наголошують в Оперативному командуванні "Південь".
Громада в Луцькому районі перейшла в ПЦУ
У Свято-Троїцькій церкві в селі Городище Луцького району моляться і місцеві, і мешканці сусідніх Григоровичів та Мартинівки. Десятки років храм підпорядковувався московському патріархату. Нарешті віряни вирішили це змінити і вийти з лона російської церкви.
З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, – Верещук
Із заводу "Азовсталь" вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено. Віримо, що вдасться вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які ще перебувають в блокаді.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 7 травня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
США навчили понад 200 українських військових поводитися з гаубицями М777
США навчили понад 200 українських військовослужбовців поводженню з американськими гаубицями M777. Також 15 українських військових пройшли навчання роботі з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64 та ще 60 – бронетранспортерами M-113. Тож майже всі гаубиці, які США обіцяли Києву, вже перебувають «в українських руках».
Росія втрачає найбоєздатніші підрозділи і передове обладнання, – британська розвідка
Війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим силам Росії. Російській Федерації знадобиться значний час і витрати для відновлення своєї армії. Особливо важко буде замінити модернізоване та вдосконалене обладнання через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.
Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1122 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
артилерійських систем – 509 (+7) од,
РСЗВ - 172 (+1) од,
засоби ППО - 84 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,
кораблі /катери - 11 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
спеціальна техніка - 38 (+0),
крилаті ракети - 90 (+0).
На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передали на потреби військових
Згідно з рішенням Ради оборони області конфісковані з російських фур акумулятори і шини були націоналізовані і відправлені на потреби військових частин на території Волині.
Захисники знищили ворожий катер біля острова Зміїний
В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна". "Зміїний був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - наголошують в Оперативному командуванні "Південь".
Громада в Луцькому районі перейшла в ПЦУ
У Свято-Троїцькій церкві в селі Городище Луцького району моляться і місцеві, і мешканці сусідніх Григоровичів та Мартинівки. Десятки років храм підпорядковувався московському патріархату. Нарешті віряни вирішили це змінити і вийти з лона російської церкви.
З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, – Верещук
Із заводу "Азовсталь" вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено. Віримо, що вдасться вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які ще перебувають в блокаді.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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