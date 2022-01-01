Добрі новини від ВолиньPost за 7 травня

У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.Сьогодні, 7 травня,зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.США навчили понад 200 українських військовослужбовців поводженню з американськими гаубицями M777. Також 15 українських військових пройшли навчання роботі з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64 та ще 60 – бронетранспортерами M-113. Тож майже всі гаубиці, які США обіцяли Києву, вже перебувають «в українських руках».Війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим силам Росії. Російській Федерації знадобиться значний час і витрати для відновлення своєї армії. Особливо важко буде замінити модернізоване та вдосконалене обладнання через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1122 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,артилерійських систем – 509 (+7) од,РСЗВ - 172 (+1) од,засоби ППО - 84 (+1) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,кораблі /катери - 11 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).спеціальна техніка - 38 (+0),крилаті ракети - 90 (+0).Згідно з рішенням Ради оборони області конфісковані з російських фур акумулятори і шини були націоналізовані і відправлені на потреби військових частин на території Волині.В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна". "Зміїний був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - наголошують в Оперативному командуванні "Південь".У Свято-Троїцькій церкві в селі Городище Луцького району моляться і місцеві, і мешканці сусідніх Григоровичів та Мартинівки. Десятки років храм підпорядковувався московському патріархату. Нарешті віряни вирішили це змінити і вийти з лона російської церкви.Із заводу "Азовсталь" вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено. Віримо, що вдасться вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які ще перебувають в блокаді.