З «Азовсталі» планують евакуювати медиків і поранених
07 травень, 22:52
Україна спільно з міжнародними організаціями евакуацію поранених військових і медиків з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це розповів президент Володимир Зеленський.
"Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося", - сказав президент України.
За його словами, наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових із підземних бомбосховищ "Азовсталі", який штурмують російські окупанти.
Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, із заводу "Азовсталь" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
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Про це розповів президент Володимир Зеленський.
"Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося", - сказав президент України.
За його словами, наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових із підземних бомбосховищ "Азовсталі", який штурмують російські окупанти.
Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, із заводу "Азовсталь" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
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