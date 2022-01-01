З «Азовсталі» планують евакуювати медиків і поранених





Про це розповів президент Володимир Зеленський.



"Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося", - сказав президент України.



За його словами, наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових із підземних бомбосховищ "Азовсталі", який штурмують російські окупанти.



Нагадаємо, сьогодні, 7 травня,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна спільно з міжнародними організаціями евакуацію поранених військових і медиків з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.Про це розповів президент"Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося", - сказав президент України.За його словами, наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових із підземних бомбосховищ "Азовсталі", який штурмують російські окупанти.Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, із заводу "Азовсталь" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

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