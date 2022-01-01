На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога і знищили понад сотню російських окупантів

На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога і знищили понад сотню російських окупантів
На 73 добу героїчного протистояння України російським окупантам ворог не мав жодного успіху на Сході – ЗСУ відбили 7 атак.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Як стало відомо, упродовж доби 7 травня, українські військовослужбовці успішно відбили 7 атак російських окупантів. Це було зроблено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українські військові ліквідували:

– особового складу – 107
– танків – 8
– БТР – 1
– БМП – 11
– МТЛБ – 4
– АТТ – 5
– БПЛА – 2.

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Теги: Схід, ЗСУ, атаки
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