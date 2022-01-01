На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога і знищили понад сотню російських окупантів





Про це



Як стало відомо, упродовж доби 7 травня, українські військовослужбовці успішно відбили 7 атак російських окупантів. Це було зроблено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Українські військові ліквідували:



– особового складу – 107

– танків – 8

– БТР – 1

– БМП – 11

– МТЛБ – 4

– АТТ – 5

– БПЛА – 2.

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