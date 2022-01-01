Росіяни накрили «Градом» місто на Луганщині: є загиблі
Сьогодні, 21:34
Російські окупанти накрили з "Градів" місто Привілля у Луганській області. Унаслідок обстрілів загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини були тяжко поранені.
Про це інформує Луганська ОВА.
"Пообіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки", — йдеться в повідомленні.
Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя.
Ще дві дівчинки, 12 та 8 років, і жінка 69 років — отримали поранення. На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.
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Про це інформує Луганська ОВА.
"Пообіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки", — йдеться в повідомленні.
Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя.
Ще дві дівчинки, 12 та 8 років, і жінка 69 років — отримали поранення. На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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