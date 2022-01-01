Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 8 травня, на Волині буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла,
вдень - 13-18° тепла.
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура 9-21° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла,
вдень - 13-18° тепла.
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура 9-21° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Зберігається загроза нанесення з Білорусі ракетно-бомбових ударів по території України, – Генштаб
Сьогодні, 19:00
Громада в Луцькому районі перейшла в ПЦУ
Сьогодні, 18:45
Під час евакуації цивільних росіяни вбили 3-х захисників з Азовсталі, – командування полку
Сьогодні, 18:16
Медіа