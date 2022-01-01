Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла,

вдень - 13-18° тепла.



У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура 9-21° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 8 травня, на Волині буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла,вдень - 13-18° тепла.У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура 9-21° тепла.

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