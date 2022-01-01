Громада в Луцькому районі перейшла в ПЦУ





Про це пише



Храм в околиці один, тож на зборах зібралися прихожани із трьох сіл. Думка про перехід, кажуть, не давала спокою вже давно. Утім, хотіли перечекати великодні свята, аби не було суперечок у такі світлі дні. Та більше чекати не можуть.



«Ми ходили по селі збирали підписи, щоб знати, яка ситуація склалася, чи люди готові далі підтримувати московську церкву, чи перейти в українську. Назбирали майже 400 підписів», – каже місцева мешканка Галина Панасюк.



Підписуватися, запевняють, відмовлялися одиниці. Оскільки більшість «за», своє бажання вирішили затвердити офіційно.



«Нащо нам московське? Вони стирають нас із лиця землі, а ми маємо їм ще поклонятися? Їхньому королю? Нема слів, розумієте. Я просто… Моїх два сини… Один вже буде калікою, бо тільки що з армії. І глухий, і сліпий», – емоційно розповідає мешканка Городища Катерина.



«Ми жителі України, діти захищають на сході і син мій в тому числі, тому я не могла стояти осторонь», – висловлюється і Галина Панасюк.



Як і годиться, на зборах створили відповідну комісію, обрали її учасників та очільницю. Ще раз запитали думку людей. Висловитися міг кожен охочий. Ярих противників такого рішення не було, проте один селянин таки став на захист священника. Він, мовляв, служив у храмі понад 30 років і за цей час зарекомендував себе як хороша людина та вправний господарник. Про це, каже, свідчить і красиво облаштований храм та територія довкола.



«Чи батюшка хоч раз за Кирила згадав? Чи комусь відмовив у причасті, чи не охрестив дитину, чи не поховав по-людськи, скажіть, будь ласка? Я хочу захистити нашого батюшку», – заявив чоловік.



Люди розказують: проти священника не голосували і кривого слова в його адресу сказати не можуть.



«Ми батюшці дуже вдячні. За 31 рік він дійсно зробив дуже багато для церкви. Ми не проти нього. Ми тільки хочемо бачити його разом з нами в українській церкві», – впевнена Галина Панасюк.



Тільки-от свій вибір панотець зробив, кажуть віряни. Адже його неодноразово просили піти разом з ними.



«Не знаємо, з якими обставинами все пов’язано, але він відмовився підтримати… Він погодився віддати ключі, щоб все було тихо без всякої війни в нас тут в селі», – розказує жінка.



Висловивши думки, парафіяни взялися голосувати.



Більшість – за. Один утримався. Тож уже невдовзі прихожани Свято-Троїцького храму офіційно увійдуть до складу Православної церкви України. Попередньо відомо, що тепер звершувати богослужіння в церкві буде священник із сусіднього села Вигуричі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Свято-Троїцькій церкві в селі Городище Луцького району моляться і місцеві, і мешканці сусідніх Григоровичів та Мартинівки. Десятки років храм підпорядковувався московському патріархату. Нарешті віряни вирішили це змінити і вийти з лона російської церкви.Про це пише 12 канал Храм в околиці один, тож на зборах зібралися прихожани із трьох сіл. Думка про перехід, кажуть, не давала спокою вже давно. Утім, хотіли перечекати великодні свята, аби не було суперечок у такі світлі дні. Та більше чекати не можуть.«Ми ходили по селі збирали підписи, щоб знати, яка ситуація склалася, чи люди готові далі підтримувати московську церкву, чи перейти в українську. Назбирали майже 400 підписів», – каже місцева мешканкаПідписуватися, запевняють, відмовлялися одиниці. Оскільки більшість «за», своє бажання вирішили затвердити офіційно.«Нащо нам московське? Вони стирають нас із лиця землі, а ми маємо їм ще поклонятися? Їхньому королю? Нема слів, розумієте. Я просто… Моїх два сини… Один вже буде калікою, бо тільки що з армії. І глухий, і сліпий», – емоційно розповідає мешканка Городища«Ми жителі України, діти захищають на сході і син мій в тому числі, тому я не могла стояти осторонь», – висловлюється і Галина Панасюк.Як і годиться, на зборах створили відповідну комісію, обрали її учасників та очільницю. Ще раз запитали думку людей. Висловитися міг кожен охочий. Ярих противників такого рішення не було, проте один селянин таки став на захист священника. Він, мовляв, служив у храмі понад 30 років і за цей час зарекомендував себе як хороша людина та вправний господарник. Про це, каже, свідчить і красиво облаштований храм та територія довкола.«Чи батюшка хоч раз за Кирила згадав? Чи комусь відмовив у причасті, чи не охрестив дитину, чи не поховав по-людськи, скажіть, будь ласка? Я хочу захистити нашого батюшку», – заявив чоловік.Люди розказують: проти священника не голосували і кривого слова в його адресу сказати не можуть.«Ми батюшці дуже вдячні. За 31 рік він дійсно зробив дуже багато для церкви. Ми не проти нього. Ми тільки хочемо бачити його разом з нами в українській церкві», – впевнена Галина Панасюк.Тільки-от свій вибір панотець зробив, кажуть віряни. Адже його неодноразово просили піти разом з ними.«Не знаємо, з якими обставинами все пов’язано, але він відмовився підтримати… Він погодився віддати ключі, щоб все було тихо без всякої війни в нас тут в селі», – розказує жінка.Висловивши думки, парафіяни взялися голосувати.Більшість – за. Один утримався. Тож уже невдовзі прихожани Свято-Троїцького храму офіційно увійдуть до складу Православної церкви України. Попередньо відомо, що тепер звершувати богослужіння в церкві буде священник із сусіднього села Вигуричі.

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