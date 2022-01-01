В Одесі росіяни ракетами обстріляли меблеву фабрику та аеропорт
Сьогодні, 17:44
В суботу, 7 травня, ворожі війська завдали 6 ракетних ударів по Одесі.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"По Одесі нанесено ракетний удар 6 ракетами із застосуванням стратегічної авіації. 4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд", - йдеться в повідомленні.
Ще дві ракети влучили у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу та пункту керування польотами Одеського аеропорту.
"На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Пожежу на площі близько 900 кв.м ліквідовано. Триває розбір завалів. Залучено понад 60 рятувальників", - зазначають в ОК "Південь".
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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"По Одесі нанесено ракетний удар 6 ракетами із застосуванням стратегічної авіації. 4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд", - йдеться в повідомленні.
Ще дві ракети влучили у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу та пункту керування польотами Одеського аеропорту.
"На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Пожежу на площі близько 900 кв.м ліквідовано. Триває розбір завалів. Залучено понад 60 рятувальників", - зазначають в ОК "Південь".
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