Під час евакуації цивільних росіяни вбили 3-х захисників з Азовсталі, – командування полку
Сьогодні, 18:16
Під час евакуації цивільних громадян із Азовсталі 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомило командування полку "Азов" у коментарі для "Української правди".
"Вчора (6 травня - ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення.
Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомило командування полку "Азов" у коментарі для "Української правди".
"Вчора (6 травня - ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення.
Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", - йдеться в повідомленні.
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Сьогодні, 18:16
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