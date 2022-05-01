Під час евакуації цивільних росіяни вбили 3-х захисників з Азовсталі, – командування полку





Про це повідомило командування полку "Азов" у коментарі для



"Вчора (6 травня - ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення.



Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час евакуації цивільних громадян із Азовсталі 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.Про це повідомило командування полку "Азов" у коментарі для "Української правди" "Вчора (6 травня - ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення.Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", - йдеться в повідомленні.

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