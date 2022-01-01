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Росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль біля «Азовсталі»: є загиблий

Росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль біля «Азовсталі»: є загиблий
Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль.

Про це повідомляють у полку "Азов".

"Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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