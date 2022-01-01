Росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль біля «Азовсталі»: є загиблий
Сьогодні, 15:19
Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль.
Про це повідомляють у полку "Азов".
"Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у полку "Азов".
"Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
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