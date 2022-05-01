Путін знову зустрінеться з Лукашенком
Сьогодні, 16:12
Президент Росії Володимир Путін проведе і двосторонню зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком, і поспілкується з ним на саміті ОДКБ.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова, "Интерфакс", "РИА Новости".
"Це буде і те, й інше. В один день", - сказав Пєсков.
Дату цих зустрічей Пєсков поки що не назвав.
При цьому Пєсков не погодився з думкою Лукашенка про те, що "спецоперація" в Україні затягнулася: "Вона йде за графіком".
Раніше у п'ятницю Лукашенко сказав, що скоро зустрінеться з Путіним.
Востаннє Путін і Лукашенко зустрічалися у середині квітня на космодромі "Східний". Тоді Путін назвав цілі війни в Україні "шляхетними".
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова, "Интерфакс", "РИА Новости".
"Це буде і те, й інше. В один день", - сказав Пєсков.
Дату цих зустрічей Пєсков поки що не назвав.
При цьому Пєсков не погодився з думкою Лукашенка про те, що "спецоперація" в Україні затягнулася: "Вона йде за графіком".
Раніше у п'ятницю Лукашенко сказав, що скоро зустрінеться з Путіним.
Востаннє Путін і Лукашенко зустрічалися у середині квітня на космодромі "Східний". Тоді Путін назвав цілі війни в Україні "шляхетними".
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