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Путін знову зустрінеться з Лукашенком

Путін знову зустрінеться з Лукашенком
Президент Росії Володимир Путін проведе і двосторонню зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком, і поспілкується з ним на саміті ОДКБ.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова, "Интерфакс", "РИА Новости".

"Це буде і те, й інше. В один день", - сказав Пєсков.

Дату цих зустрічей Пєсков поки що не назвав.

При цьому Пєсков не погодився з думкою Лукашенка про те, що "спецоперація" в Україні затягнулася: "Вона йде за графіком".

Раніше у п'ятницю Лукашенко сказав, що скоро зустрінеться з Путіним.

Востаннє Путін і Лукашенко зустрічалися у середині квітня на космодромі "Східний". Тоді Путін назвав цілі війни в Україні "шляхетними".

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Теги: Росія, Україна, війна
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