У Луцьку завтра, 7 травня, прощатимуться із Героєм

У Луцьку завтра, 7 травня, прощатимуться із Героєм
У суботу, 7 травня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Крюкова Юрія Валерійовича, 15.03.1979 року народження.

Про це повдіомляють у Луцькраді.

Він проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Юрій Крюков загинув 3 травня 2022 року поблизу населеного пункту Завгороднє Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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Теги: Луцьк, прощання, Герой
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