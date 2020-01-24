У Луцьку завтра, 7 травня, прощатимуться із Героєм
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У суботу, 7 травня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Крюкова Юрія Валерійовича, 15.03.1979 року народження.
Про це повдіомляють у Луцькраді.
Він проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Юрій Крюков загинув 3 травня 2022 року поблизу населеного пункту Завгороднє Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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Про це повдіомляють у Луцькраді.
Він проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Юрій Крюков загинув 3 травня 2022 року поблизу населеного пункту Завгороднє Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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