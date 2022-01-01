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Луцьк має ще одну втрату у війні: загинув Юрій Крюков

Луцьк має ще одну втрату у війні: загинув Юрій Крюков
У війні з Росією загинув лучанин Юрій Крюков, 15.03.1979 року народження.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Юрій Крюков проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Загинув 3 травня 2022 року поблизу населеного пункту Завгороднє Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Щирі співчуття рідним і близьким!

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Теги: Юрій Крюков, загибель, війна
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