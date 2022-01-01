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З початку великої війни додому повернули 324 українських полонених

З початку великої війни додому повернули 324 українських полонених
До України з початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених. Все це відбулося під час дев’яти обмінів, проведених за допомогою СБУ.

Про це повідомили в прсслужбі СБУ України.

“Усе це – у рамках взаємодії та системної і кропіткої роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує під патронатом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – Президента Володимира Зеленського. Ця робота потребує обробки та верифікації великих обсягів інформації”, - розповіли в СБУ України.

Там також додали, що для обробки інформації є гаряча лінія: +38 067 650 83 32 / +38 098 087 36 01.

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Теги: полонені, Росія, Україна
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