У волинському місті облаштовують укриття в дитсадочках, які працюватимуть влітку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
У Ковелі планують відновити роботу кількох дитсадків. Адже від батьків є чимало звернень, і на літо потреба лишається актуальною. Утім, реалії сьогодення вимагають, щоб у дошкільних закладах обов’язково були укриття.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Десь підбілити, десь підфарбувати. У ковельських садочках робота кипить наповну. Адже планують влітку відкрити чергові заклади дошкільної освіти. На це, кажуть місцеві урядники, було чимало запитів від батьків. Тож на прохання відгукнулися, і тепер головне – підготувати усе відповідно до умов воєнного стану.
«Найважливіше – це безпека. Тому працівники нашого ЖЕКУ працюють над облаштуванням укриттів. Треба зробити, щоб вони були і безпечними, і комфортними для перебування дітей», – каже заступниця міського голови Наталія Маленицька.
Раніше підвали використовували для зберігання усього, що, як то кажуть, муляло очі. Тож найперше їх очистили від непотребу і винесли зайві речі.
«Зробили нормальну вентиляцію підвальних приміщень… Провели косметичний ремонт, де підфарбували, де підбілили», – розповідає заступник міського голови Віктор Жигаревич.
Працівниці садочків діляться: роботи непочатий край, адже ніхто й не думав, що підвали колись згодяться для таких потреб. Утім, для діток стараються, як можуть. Усередині – вже чисте, просторе приміщення.
Планують також поштукатурити стіни, аби згодом частину з них можна було розфарбувати або ж для затишку почепити дитячі малюнки. Усе для того, щоб перебування в укритті не лякало діток.
«Там столи не виносили, тому що в кожному куточку десь будуть займатися діти. Вони не просто тут будуть сидіти, хочемо налаштувати якийсь процес, щоб можна було десь трошки погратися, чимось задіяти дітей, зробити їм затишок», – озвучує плани працівниця дитсадка.
Окремо проведуть і бесіди з батьками, які планують водити дітей в дитсадки.
Належні укриття облаштують в усіх ковельських садочках, які працюватимуть влітку.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Десь підбілити, десь підфарбувати. У ковельських садочках робота кипить наповну. Адже планують влітку відкрити чергові заклади дошкільної освіти. На це, кажуть місцеві урядники, було чимало запитів від батьків. Тож на прохання відгукнулися, і тепер головне – підготувати усе відповідно до умов воєнного стану.
«Найважливіше – це безпека. Тому працівники нашого ЖЕКУ працюють над облаштуванням укриттів. Треба зробити, щоб вони були і безпечними, і комфортними для перебування дітей», – каже заступниця міського голови Наталія Маленицька.
Раніше підвали використовували для зберігання усього, що, як то кажуть, муляло очі. Тож найперше їх очистили від непотребу і винесли зайві речі.
«Зробили нормальну вентиляцію підвальних приміщень… Провели косметичний ремонт, де підфарбували, де підбілили», – розповідає заступник міського голови Віктор Жигаревич.
Працівниці садочків діляться: роботи непочатий край, адже ніхто й не думав, що підвали колись згодяться для таких потреб. Утім, для діток стараються, як можуть. Усередині – вже чисте, просторе приміщення.
Планують також поштукатурити стіни, аби згодом частину з них можна було розфарбувати або ж для затишку почепити дитячі малюнки. Усе для того, щоб перебування в укритті не лякало діток.
«Там столи не виносили, тому що в кожному куточку десь будуть займатися діти. Вони не просто тут будуть сидіти, хочемо налаштувати якийсь процес, щоб можна було десь трошки погратися, чимось задіяти дітей, зробити їм затишок», – озвучує плани працівниця дитсадка.
Окремо проведуть і бесіди з батьками, які планують водити дітей в дитсадки.
Належні укриття облаштують в усіх ковельських садочках, які працюватимуть влітку.
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