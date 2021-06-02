 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У волинському місті облаштовують укриття в дитсадочках, які працюватимуть влітку. ВІДЕО

У волинському місті облаштовують укриття в дитсадочках, які працюватимуть влітку. ВІДЕО
У Ковелі планують відновити роботу кількох дитсадків. Адже від батьків є чимало звернень, і на літо потреба лишається актуальною. Утім, реалії сьогодення вимагають, щоб у дошкільних закладах обов’язково були укриття.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Десь підбілити, десь підфарбувати. У ковельських садочках робота кипить наповну. Адже планують влітку відкрити чергові заклади дошкільної освіти. На це, кажуть місцеві урядники, було чимало запитів від батьків. Тож на прохання відгукнулися, і тепер головне – підготувати усе відповідно до умов воєнного стану.

«Найважливіше – це безпека. Тому працівники нашого ЖЕКУ працюють над облаштуванням укриттів. Треба зробити, щоб вони були і безпечними, і комфортними для перебування дітей», – каже заступниця міського голови Наталія Маленицька.

Раніше підвали використовували для зберігання усього, що, як то кажуть, муляло очі. Тож найперше їх очистили від непотребу і винесли зайві речі.

«Зробили нормальну вентиляцію підвальних приміщень… Провели косметичний ремонт, де підфарбували, де підбілили», – розповідає заступник міського голови Віктор Жигаревич.

Працівниці садочків діляться: роботи непочатий край, адже ніхто й не думав, що підвали колись згодяться для таких потреб. Утім, для діток стараються, як можуть. Усередині – вже чисте, просторе приміщення.

Планують також поштукатурити стіни, аби згодом частину з них можна було розфарбувати або ж для затишку почепити дитячі малюнки. Усе для того, щоб перебування в укритті не лякало діток.

«Там столи не виносили, тому що в кожному куточку десь будуть займатися діти. Вони не просто тут будуть сидіти, хочемо налаштувати якийсь процес, щоб можна було десь трошки погратися, чимось задіяти дітей, зробити їм затишок», – озвучує плани працівниця дитсадка.

Окремо проведуть і бесіди з батьками, які планують водити дітей в дитсадки.

Належні укриття облаштують в усіх ковельських садочках, які працюватимуть влітку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, дитсадки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія намагається наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках – Генштаб
Сьогодні, 18:57
«Їх не вибили, ідуть важкі бої», – Паламар про окупантів на «Азовсталі»
Сьогодні, 18:00
Росія націлена на Одесу, Херсон і Маріуполь, щоб контролювати доступ до Чорного моря, — британська розвідка
Сьогодні, 17:19
На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною
Сьогодні, 16:28
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня
Сьогодні, 20:00
У волинському місті облаштовують укриття в дитсадочках, які працюватимуть влітку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
Росія намагається наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках – Генштаб
Сьогодні, 18:57
Керівником НОК України на Волині обрали Недопада
Сьогодні, 18:32
«Їх не вибили, ідуть важкі бої», – Паламар про окупантів на «Азовсталі»
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
У Ковелі запрацювали чергові дитсадки У Ковелі запрацювали чергові дитсадки
02 червень, 2021, 11:47
На Волині 22-річний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували На Волині 22-річний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували
Сьогодні, 10:13
Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
04 травень, 17:15
Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки
04 травень, 01:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня
Сьогодні, 20:00
 0
У волинському місті облаштовують укриття в дитсадочках, які працюватимуть влітку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
 0
Росія намагається наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках – Генштаб
Сьогодні, 18:57
 0
Керівником НОК України на Волині обрали Недопада
Сьогодні, 18:32
 0
«Їх не вибили, ідуть важкі бої», – Паламар про окупантів на «Азовсталі»
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8