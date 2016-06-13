Керівником НОК України на Волині обрали Недопада

Григорія Недопада.



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На засідання Асамблеї прибули голови обласних федерацій з олімпійських видів спорту, керівники фізкультурно-спортивних організацій і товариств, спортсмени-олімпійці, а також представники Національного олімпійського комітету України.



Найперше присутні вшанували пам’ять багаторічного очільника

Волинського відділення НОК України, Заслуженого тренера України, депутата обласної ради Романа Карпюка, який передчасно пішов з життя у січні цього року.



Серед трьох претендентів - ректора ВНУ ім. Лесі Українки Анатолія Цьося, голови правління Федерації хокею Волині Юрія Савчука та очільника Волиньради Григорія Недопада - за підсумками таємного голосування регіональне відділення НОК очолив Григорій Недопад.



За його кандидатуру проголосували 50 із 64 присутніх делегатів.



Окрім того, першим заступником голови обрали депутата облради, голову постійної комісії з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму Віктора Галана-Влащука. Відповідальним секретарем призначили Олександра Хриплюка, який обіймав цю посаду і в попередньому скликанні.



Новообраний керівник подякував присутнім за високу довіру:



«Спорт був і залишається моїм пріоритетом, адже здорова нація- це здорова країна, тому рівнозначно важливим для нас є і дитячий, і масовий, і. звісно, професійний спорт. Роботи у нас дуже багато. За два попередні роки на підтримку волинських олімпійців з обласного бюджету та з інших джерел виділялися суттєві кошти. Як результат, наша область у загальнодержавному олімпійському рейтингу піднялася з 22 на 11 місце. Цьогоріч наші можливості дещо загальмувала війна. Але ми плануємо сформувати єдину базу спонсорів, щоб була можливість фінансувати різні види спорту у порядку рейтинговості», - сказав Григорій Недопад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час звітно-виборної Асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області шляхом таємного голосування спортивна спільнота обрала керівникомПро це повідомляють у Волиньраді.На засідання Асамблеї прибули голови обласних федерацій з олімпійських видів спорту, керівники фізкультурно-спортивних організацій і товариств, спортсмени-олімпійці, а також представники Національного олімпійського комітету України.Найперше присутні вшанували пам’ять багаторічного очільникаВолинського відділення НОК України, Заслуженого тренера України, депутата обласної радиСеред трьох претендентів - ректора ВНУ ім. Лесі Українки, голови правління Федерації хокею Волиніта очільника Волиньради- за підсумками таємного голосування регіональне відділення НОК очолив Григорій Недопад.За його кандидатуру проголосували 50 із 64 присутніх делегатів.Окрім того, першим заступником голови обрали депутата облради, голову постійної комісії з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму. Відповідальним секретарем призначили, який обіймав цю посаду і в попередньому скликанні.Новообраний керівник подякував присутнім за високу довіру:«Спорт був і залишається моїм пріоритетом, адже здорова нація- це здорова країна, тому рівнозначно важливим для нас є і дитячий, і масовий, і. звісно, професійний спорт. Роботи у нас дуже багато. За два попередні роки на підтримку волинських олімпійців з обласного бюджету та з інших джерел виділялися суттєві кошти. Як результат, наша область у загальнодержавному олімпійському рейтингу піднялася з 22 на 11 місце. Цьогоріч наші можливості дещо загальмувала війна. Але ми плануємо сформувати єдину базу спонсорів, щоб була можливість фінансувати різні види спорту у порядку рейтинговості», - сказав Григорій Недопад.

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