«Волиньгаз» замінив понад 2 тисячі побутових лічильників газу в населення

Фахівці АТ «Волиньгаз» за чотири місяці цього року замінили понад 2 тис побутових лічильників газу, які визнані непридатними для подальшої експлуатації та не підлягають ремонту.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Повірка лічильників здійснюється за рахунок коштів АТ «Волиньгаз». Тож, якщо фахівці встановлять непридатність приладу обліку газу, то подальший ремонт чи заміна на новий будуть здійснені безплатно.«Під час проведення повірки побутових лічильників газу було встановлено, що частина з них не підлягають експлуатації через значні похибки в обрахунку газу. Ремонт цих лічильників економічно та технічно недоцільний, тому враховуючи вимоги Кодексу газорозподільних систем, їх необхідно замінити за рахунок Оператора газорозподільної мережі», – пояснив головний метролог АТ «Волиньгаз»Зауважимо, що заміна лічильників фінансується за рахунок оплати за розподіл газу. Сплачуйте за доставку газу, адже ці кошти будуть надходити на підтримку стабільної роботи газорозподільних систем, забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби та підтримку економіки країни.«Природний газ, як будь-який ресурс повинен використовуватися раціонально. Тому важливо кожному з нас доцільно споживати стратегічно важливе для нашої країни «блакитне палива». Завдяки лічильникам, які мають усі споживачі проводиться облік фактичного використання газу і прогнозується потреба на майбутнє», - додає головний метролог АТ «Волиньгаз» Сергій Сьомак. – Забезпечення комерційного обліку – це запорука ефективного використання енергоресурсів. У Волинській області є понад 4 тис. квартир незабезпечених індивідуальними лічильниками газу. На сьогодні розробляємо програму співфінансування спільно з керівниками ОСББ та органами місцевого самоврядування».Встановлені нові лічильники є повіреними, сертифікованими та відповідають нормативно-технічним критеріям, які діють на території України.