Луцький McDonald's не працюватиме до завершення бойових дій

Луцький McDonald's не працюватиме до завершення бойових дій
Ресторани мережі McDonald’s, один з яких є у Луцьку, які припинили працювати в усій Україні з першого дня війни, не працюватимуть до завершення бойових дій.

Про це інформує ZAXID.NET.

Усі продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби. Зараз компанія займається гуманітарною допомогою та продовжує виплачувати зарплати 10 000 своїм працівникам в Україні.

Заклади мережі фастфуду будуть лишатимуться зачинені по всій країні, «допоки зберігатимуться загрози атак».

Водночас у компанії повідомили, що переорієнтували свої сили на гуманітарну допомогу Україні.

«Із ресторанів, у яких це було безпечно зробити, вже передано міськрадам понад 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 млн грн на потреби цивільного населення та захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки в гуманітарні штаби», – повідомили у «МакДональдз».

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Теги: Луцьк, McDonald's
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