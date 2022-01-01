Повідомили, коли на Волині зникне дефіцит пального

Повідомили, коли на Волині зникне дефіцит пального
На Волині ситуація відносно спокійна, кордон – цілий та під охороною наших військових. Однак, на Волині, як і у всій країні є проблемне питання – постачання пального.

Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Перш за все - це тимчасово. Волинянам радять не панікувати та не створювати кілометрові черги.

"Ми повинні розуміти, що об’єктивна причина цьому – війна в країні та окупанти, котрі нищать інфраструктуру.

Наразі відбувається налагодження нових постачань, зокрема, з Європейського Союзу. Розраховуємо, що процес стабільного постачання буде налагоджено упродовж тижня-двох", - йдеться у повідомленні Погуляйка.

За його словами, в першу чергу і в повному обсязі повинні забезпечувати пальним Збройні Сили України, рятувальні служби, медиків, поліцію, аграрний сектор та усіх, хто безпосередньо задіяний у захисті держави та у допомозі людям.

"Тож закликаю усіх власників приватного авто відповідально ставитись до використання пального. За можливості користуйтеся громадським транспортом та утримайтесь від поїздок автомобілем", - сказав Погуляйко.

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Теги: пальне, Погуляйко, Волинь
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