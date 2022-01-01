«Їх не вибили, ідуть важкі бої», – Паламар про окупантів на «Азовсталі»
Сьогодні, 18:00
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар наголосив на тому, що окупанти досі перебувають на території заводу, між "азовцями" та загарбниками йдуть тяжкі бойові дії.
Про це Паламар сказав у коментарі "24 каналу".
"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть тяжкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".
Раніше у відеозверненні Паламар закликав президента України Володимира Зеленського і світову спільноту врятувати людей, які перебувають на "Азовсталі". За його словами, поранені помирають у страшних муках, так і не отримавши медичну допомогу.
"Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства.
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Про це Паламар сказав у коментарі "24 каналу".
"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть тяжкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".
Раніше у відеозверненні Паламар закликав президента України Володимира Зеленського і світову спільноту врятувати людей, які перебувають на "Азовсталі". За його словами, поранені помирають у страшних муках, так і не отримавши медичну допомогу.
"Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства.
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