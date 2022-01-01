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«Їх не вибили, ідуть важкі бої», – Паламар про окупантів на «Азовсталі»

«Їх не вибили, ідуть важкі бої», – Паламар про окупантів на «Азовсталі»
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар наголосив на тому, що окупанти досі перебувають на території заводу, між "азовцями" та загарбниками йдуть тяжкі бойові дії.

Про це Паламар сказав у коментарі "24 каналу".

"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть тяжкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".

Раніше у відеозверненні Паламар закликав президента України Володимира Зеленського і світову спільноту врятувати людей, які перебувають на "Азовсталі". За його словами, поранені помирають у страшних муках, так і не отримавши медичну допомогу.

"Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства.

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Теги: Азовсталь, окупанти, бої, Росія
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