«Їх не вибили, ідуть важкі бої», – Паламар про окупантів на «Азовсталі»

Святослав Паламар наголосив на тому, що окупанти досі перебувають на території заводу, між "азовцями" та загарбниками йдуть тяжкі бойові дії.



Про це Паламар сказав у коментарі "24



"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть тяжкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".



Раніше у відеозверненні Паламар



"Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник командира полку "Азов"наголосив на тому, що окупанти досі перебувають на території заводу, між "азовцями" та загарбниками йдуть тяжкі бойові дії.Про це Паламар сказав у коментарі "24 каналу "."Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть тяжкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".Раніше у відеозверненні Паламар закликав президента України Володимира Зеленського і світову спільноту врятувати людей, які перебувають на "Азовсталі". За його словами, поранені помирають у страшних муках, так і не отримавши медичну допомогу."Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства.

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