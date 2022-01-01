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«Подбайте про поранених солдат, які в муках помирають на «Азовсталі», – захисники Маріуполя звернулися до Зеленського

«Подбайте про поранених солдат, які в муках помирають на «Азовсталі», – захисники Маріуполя звернулися до Зеленського
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у його черговому відеозверненні.

"Уже третя доба, як ворог прорвався на територію "Азовсталі". Тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці вже 71 б’ються один на один з переважаючими силами противника.

Вкотре росіяни порушили обіцянку щодо перемир’я та не дали евакуюватися цивільними, які продовжують ховатися у підвалах заводу.

Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдатів, які в страшних муках помирають від неналежного лікування.

Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю", - сказав Паламар.


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Теги: Росія, Україна, війна
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