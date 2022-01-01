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Україна перейшла до контрнаступальних дій на двох напрямках, – Залужний

Україна перейшла до контрнаступальних дій на двох напрямках, – Залужний
Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Про це він заявив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні…

Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним", - сказав Залужний.

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Теги: Росія, Україна, війна
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