Забрали кицьку та папугу: до Луцька переїхали переселенці з Маріуполя. ВІДЕО

Андрія Терновського 15 березня виїхала з тимчасово окупованого Маріуполя. З собою забрали кицьку та папугу, тварин у небезпеці не залишили.



Про це розповів



Нині чоловік з дружиною, двома доньками, тещею, кицькою та папугою живуть у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського. Каже, що на Волині їх прийняли добре.



У Маріуполі родина жила на лівому березі міста, вони найперше відчули на собі артобстріли російської армії, — говорить Андрій Терновський. З його слів, спочатку родина ховалась у підвалі будинку, потім вирішили переїхати у більш безпечне місце — у центрі.



"Нам поліція порекомендувала піти в місцевий інститут, де саме заселяли людей з околиць міста. Невдовзі в сусідній корпус інституту скинули бомбу", — розповідає вимушений переселенець.



Після того родина разом ще майже з тисячею маріупольців жила у приміщенні філармонії. Андрій Тарнавський каже: діти спали на підлозі сцени, вони з дружиною на стільчиках.



"Важко було знаходити правдиву інформацію, інтернету не було, мобільного зв'язку та світла також. Їжу готували на вулиці", — розповідає маріуполець.



З його слів, виїжджати було страшно, а залишатися в місті — небезпечно. 15 березня родина власним автомобілем, під обстрілами, через російські блокпости вирушила до Бердянська, а потім до Запоріжжя.



"Знайомі з Маріуполя дісталися до Луцька та оселилися у цьому гуртожитку. Покликали нас до себе і ми приїхали", — каже Андрій Терновський.



Нині 46 вимушено переміщених українців проживають у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського, із них 16 - діти, — каже директор закладу Тарас Войтович. З його слів, прихисток від війни у Луцьку знайшли жителі Харкова, Ірпеня, Києва, Маріуполя, Запоріжжя, Луганської та Донецької областей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родина15 березня виїхала з тимчасово окупованого Маріуполя. З собою забрали кицьку та папугу, тварин у небезпеці не залишили.Про це розповів Суспільному голова родини.Нині чоловік з дружиною, двома доньками, тещею, кицькою та папугою живуть у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського. Каже, що на Волині їх прийняли добре.У Маріуполі родина жила на лівому березі міста, вони найперше відчули на собі артобстріли російської армії, — говорить Андрій Терновський. З його слів, спочатку родина ховалась у підвалі будинку, потім вирішили переїхати у більш безпечне місце — у центрі."Нам поліція порекомендувала піти в місцевий інститут, де саме заселяли людей з околиць міста. Невдовзі в сусідній корпус інституту скинули бомбу", — розповідає вимушений переселенець.Після того родина разом ще майже з тисячею маріупольців жила у приміщенні філармонії. Андрій Тарнавський каже: діти спали на підлозі сцени, вони з дружиною на стільчиках."Важко було знаходити правдиву інформацію, інтернету не було, мобільного зв'язку та світла також. Їжу готували на вулиці", — розповідає маріуполець.З його слів, виїжджати було страшно, а залишатися в місті — небезпечно. 15 березня родина власним автомобілем, під обстрілами, через російські блокпости вирушила до Бердянська, а потім до Запоріжжя."Знайомі з Маріуполя дісталися до Луцька та оселилися у цьому гуртожитку. Покликали нас до себе і ми приїхали", — каже Андрій Терновський.Нині 46 вимушено переміщених українців проживають у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського, із них 16 - діти, — каже директор закладу. З його слів, прихисток від війни у Луцьку знайшли жителі Харкова, Ірпеня, Києва, Маріуполя, Запоріжжя, Луганської та Донецької областей.

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