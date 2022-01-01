Забрали кицьку та папугу: до Луцька переїхали переселенці з Маріуполя. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
Родина Андрія Терновського 15 березня виїхала з тимчасово окупованого Маріуполя. З собою забрали кицьку та папугу, тварин у небезпеці не залишили.
Про це розповів Суспільному голова родини.
Нині чоловік з дружиною, двома доньками, тещею, кицькою та папугою живуть у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського. Каже, що на Волині їх прийняли добре.
У Маріуполі родина жила на лівому березі міста, вони найперше відчули на собі артобстріли російської армії, — говорить Андрій Терновський. З його слів, спочатку родина ховалась у підвалі будинку, потім вирішили переїхати у більш безпечне місце — у центрі.
"Нам поліція порекомендувала піти в місцевий інститут, де саме заселяли людей з околиць міста. Невдовзі в сусідній корпус інституту скинули бомбу", — розповідає вимушений переселенець.
Після того родина разом ще майже з тисячею маріупольців жила у приміщенні філармонії. Андрій Тарнавський каже: діти спали на підлозі сцени, вони з дружиною на стільчиках.
"Важко було знаходити правдиву інформацію, інтернету не було, мобільного зв'язку та світла також. Їжу готували на вулиці", — розповідає маріуполець.
З його слів, виїжджати було страшно, а залишатися в місті — небезпечно. 15 березня родина власним автомобілем, під обстрілами, через російські блокпости вирушила до Бердянська, а потім до Запоріжжя.
"Знайомі з Маріуполя дісталися до Луцька та оселилися у цьому гуртожитку. Покликали нас до себе і ми приїхали", — каже Андрій Терновський.
Нині 46 вимушено переміщених українців проживають у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського, із них 16 - діти, — каже директор закладу Тарас Войтович. З його слів, прихисток від війни у Луцьку знайшли жителі Харкова, Ірпеня, Києва, Маріуполя, Запоріжжя, Луганської та Донецької областей.
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Про це розповів Суспільному голова родини.
Нині чоловік з дружиною, двома доньками, тещею, кицькою та папугою живуть у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського. Каже, що на Волині їх прийняли добре.
У Маріуполі родина жила на лівому березі міста, вони найперше відчули на собі артобстріли російської армії, — говорить Андрій Терновський. З його слів, спочатку родина ховалась у підвалі будинку, потім вирішили переїхати у більш безпечне місце — у центрі.
"Нам поліція порекомендувала піти в місцевий інститут, де саме заселяли людей з околиць міста. Невдовзі в сусідній корпус інституту скинули бомбу", — розповідає вимушений переселенець.
Після того родина разом ще майже з тисячею маріупольців жила у приміщенні філармонії. Андрій Тарнавський каже: діти спали на підлозі сцени, вони з дружиною на стільчиках.
"Важко було знаходити правдиву інформацію, інтернету не було, мобільного зв'язку та світла також. Їжу готували на вулиці", — розповідає маріуполець.
З його слів, виїжджати було страшно, а залишатися в місті — небезпечно. 15 березня родина власним автомобілем, під обстрілами, через російські блокпости вирушила до Бердянська, а потім до Запоріжжя.
"Знайомі з Маріуполя дісталися до Луцька та оселилися у цьому гуртожитку. Покликали нас до себе і ми приїхали", — каже Андрій Терновський.
Нині 46 вимушено переміщених українців проживають у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв ім. Ігоря Стравінського, із них 16 - діти, — каже директор закладу Тарас Войтович. З його слів, прихисток від війни у Луцьку знайшли жителі Харкова, Ірпеня, Києва, Маріуполя, Запоріжжя, Луганської та Донецької областей.
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