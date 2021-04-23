Дзвенислава, Юсра, Сальман: як називають волиняни своїх немовлят





За словами заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, серед найпопулярніших імен дівчаток - Анастасія, Анна, Софія, Марія, Маргарита, Дарина, Софія.



Новонароджених хлопчиків найчастіше називали Артем, Макар, Данило, Тимофій, Матвій, Назар, Максим.



Щодо незвичних та цікавих імен, які давали батьки малюкам на Волині за час війни виокремимо такі:



дівчатка - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава;



хлопчики - Тагір, Авенір, Леон, Аскольд, Кавай, Герман, Йонатан, Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, Агат, Авраам, Лев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за час повномасштабної війни народилось 1499 немовлят. Народжених від час війни батьки називають як традиційними для українців іменами, так і рідковживаними.За словами заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській областісеред найпопулярніших імен дівчаток - Анастасія, Анна, Софія, Марія, Маргарита, Дарина, Софія.Новонароджених хлопчиків найчастіше називали Артем, Макар, Данило, Тимофій, Матвій, Назар, Максим.Щодо незвичних та цікавих імен, які давали батьки малюкам на Волині за час війни виокремимо такі:дівчатка - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава;хлопчики - Тагір, Авенір, Леон, Аскольд, Кавай, Герман, Йонатан, Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, Агат, Авраам, Лев.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію