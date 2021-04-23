Дзвенислава, Юсра, Сальман: як називають волиняни своїх немовлят

Дзвенислава, Юсра, Сальман: як називають волиняни своїх немовлят
На Волині за час повномасштабної війни народилось 1499 немовлят. Народжених від час війни батьки називають як традиційними для українців іменами, так і рідковживаними.

За словами заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, серед найпопулярніших імен дівчаток - Анастасія, Анна, Софія, Марія, Маргарита, Дарина, Софія.

Новонароджених хлопчиків найчастіше називали Артем, Макар, Данило, Тимофій, Матвій, Назар, Максим.

Щодо незвичних та цікавих імен, які давали батьки малюкам на Волині за час війни виокремимо такі:

дівчатка - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава;

хлопчики - Тагір, Авенір, Леон, Аскольд, Кавай, Герман, Йонатан, Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, Агат, Авраам, Лев.


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Теги: Волинь, немовлята, імена
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