Повідомляв про переміщення техніки ЗСУ: на Рівненщині інформатора Росії засудили до 12 років тюрми





Про це



Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди, ще до початку широкомасштабного вторгнення окупантів встановив зв'язок з представником спецслужби РФ, а вже після – збирав і передавав йому дані про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин.



Зокрема, на вимогу своїх кураторів сарненчанин 24.02.2022 зібрав і надав інформацію про рух військової техніки Збройних Сил України, що рухалась із м. Сарни, а вже 25.02.2022 повідомив про виявлену ним техніку та озброєння на території однієї із військових частин ЗСУ.



Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по цих об’єктах. Крім того, чоловік виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області. Під час обшуків у нього також вилучили 4 боєкомплекти набоїв, та дві гранати РГД-5 із запалом до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.



Виявити злочинця вдалось завдяки тривалій та скоординованій роботі обласної прокуратури та Управління СБ України в Рівненській області, які і проводили досудове розслідування.



У суді обвинувачений свою вину визнав.



5 травня вироком Сарненського суду чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення.



Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя міста Сарни засуджено за державну зраду та незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури.Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди, ще до початку широкомасштабного вторгнення окупантів встановив зв'язок з представником спецслужби РФ, а вже після – збирав і передавав йому дані про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин.Зокрема, на вимогу своїх кураторів сарненчанин 24.02.2022 зібрав і надав інформацію про рух військової техніки Збройних Сил України, що рухалась із м. Сарни, а вже 25.02.2022 повідомив про виявлену ним техніку та озброєння на території однієї із військових частин ЗСУ.Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по цих об’єктах. Крім того, чоловік виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області. Під час обшуків у нього також вилучили 4 боєкомплекти набоїв, та дві гранати РГД-5 із запалом до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.Виявити злочинця вдалось завдяки тривалій та скоординованій роботі обласної прокуратури та Управління СБ України в Рівненській області, які і проводили досудове розслідування.У суді обвинувачений свою вину визнав.5 травня вироком Сарненського суду чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення.Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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