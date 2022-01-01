З Волині на Харківщину для потреб військових передали автомобіль швидкої допомоги





Про це Юрій Погуляйко.



"Спільно з благодійним фондом «Шведський центр допомоги» вкотре оперативно виконали це завдання.



Спеціалізований медичний автомобіль вже відправили з Волині в Харківську область.



Вдячний благодійному фонду, який неодноразово допомагав територіальним громадам нашої області ще у мирний час і продовжує допомагати сьогодні", - наголосив голова ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Волинської ОВА звернулись військові з Харківщини з потребою в автомобілі швидкої допомоги.Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА"Спільно з благодійним фондом «Шведський центр допомоги» вкотре оперативно виконали це завдання.Спеціалізований медичний автомобіль вже відправили з Волині в Харківську область.Вдячний благодійному фонду, який неодноразово допомагав територіальним громадам нашої області ще у мирний час і продовжує допомагати сьогодні", - наголосив голова ОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію