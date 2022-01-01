З Волині на Харківщину для потреб військових передали автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 15:54
До Волинської ОВА звернулись військові з Харківщини з потребою в автомобілі швидкої допомоги.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Спільно з благодійним фондом «Шведський центр допомоги» вкотре оперативно виконали це завдання.
Спеціалізований медичний автомобіль вже відправили з Волині в Харківську область.
Вдячний благодійному фонду, який неодноразово допомагав територіальним громадам нашої області ще у мирний час і продовжує допомагати сьогодні", - наголосив голова ОВА.
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Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Спільно з благодійним фондом «Шведський центр допомоги» вкотре оперативно виконали це завдання.
Спеціалізований медичний автомобіль вже відправили з Волині в Харківську область.
Вдячний благодійному фонду, який неодноразово допомагав територіальним громадам нашої області ще у мирний час і продовжує допомагати сьогодні", - наголосив голова ОВА.
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