Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд

Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд
Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, передає Детектор Медіа.

Шарій кілька років жив в прибережному муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), його затримали 4 травня.

Агенти Корпусу національної поліції скористалися ордером на арешт, виданим українськими правоохоронцями.

5 травня іспанський суд погодився звільнити Шарія до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію в цій країні.

Голова слідчого суду № 4 Національного суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і змусив його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.

Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ «офіційно не подасть запит на екстрадицію».

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Теги: суд Іспанії, Шарій
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