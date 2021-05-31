Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд

Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.



Про це повідомляє іспанське видання El Pais, передає



Шарій кілька років жив в прибережному муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона),



Агенти Корпусу національної поліції скористалися ордером на арешт, виданим українськими правоохоронцями.



5 травня іспанський суд погодився звільнити Шарія до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію в цій країні.



Голова слідчого суду № 4 Національного суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і змусив його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.



Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ «офіційно не подасть запит на екстрадицію».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд в Іспанії відпустив проросійського блогерапід підписку про невиїзд.Про це повідомляє іспанське видання El Pais, передає Детектор Медіа. Шарій кілька років жив в прибережному муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), його затримали 4 травня. Агенти Корпусу національної поліції скористалися ордером на арешт, виданим українськими правоохоронцями.5 травня іспанський суд погодився звільнити Шарія до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію в цій країні.Голова слідчого суду № 4 Національного суду Хосезаборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і змусив його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ «офіційно не подасть запит на екстрадицію».

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