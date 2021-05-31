Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд
Сьогодні, 16:10
Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.
Про це повідомляє іспанське видання El Pais, передає Детектор Медіа.
Шарій кілька років жив в прибережному муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), його затримали 4 травня.
Агенти Корпусу національної поліції скористалися ордером на арешт, виданим українськими правоохоронцями.
5 травня іспанський суд погодився звільнити Шарія до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію в цій країні.
Голова слідчого суду № 4 Національного суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і змусив його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.
Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ «офіційно не подасть запит на екстрадицію».
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Про це повідомляє іспанське видання El Pais, передає Детектор Медіа.
Шарій кілька років жив в прибережному муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), його затримали 4 травня.
Агенти Корпусу національної поліції скористалися ордером на арешт, виданим українськими правоохоронцями.
5 травня іспанський суд погодився звільнити Шарія до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію в цій країні.
Голова слідчого суду № 4 Національного суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і змусив його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.
Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ «офіційно не подасть запит на екстрадицію».
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