Волинянина засудили на 8,5 роки за вбивство брата
Сьогодні, 16:40
Маневицький районний суд визнав 31-річного жителя села Цміни Камінь-Каширського району винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Увечері 20 лютого 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі ударив ножем 24-річного брата.
Потерпілий помер, а його убивця наступних вісім років та шість місяців проведе за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Увечері 20 лютого 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі ударив ножем 24-річного брата.
Потерпілий помер, а його убивця наступних вісім років та шість місяців проведе за ґратами.
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