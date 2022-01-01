Волинянина засудили на 8,5 роки за вбивство брата





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Увечері 20 лютого 2022 року

Потерпілий помер, а його убивця наступних вісім років та шість місяців проведе за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицький районний суд визнав 31-річного жителя села Цміни Камінь-Каширського району винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Увечері 20 лютого 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі ударив ножем 24-річного брата.

Потерпілий помер, а його убивця наступних вісім років та шість місяців проведе за ґратами.

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