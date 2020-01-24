На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною





Про це



Автівку затимали працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Воля Любешівська.



В результаті перевірки водій не надав жодних документів.



За кермом перебував житель с. Рудка Червинська Камінь- Каширського району.



Автомобіль із лісопродукцією затримано і доставлено на штрафмайданчик. За цим фактом триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 травня, на автодорозі Луцьк - Любешів - Дольськ затримали автомобіль із нелегальною деревиною.Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Автівку затимали працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Воля Любешівська.В результаті перевірки водій не надав жодних документів.За кермом перебував житель с. Рудка Червинська Камінь- Каширського району.Автомобіль із лісопродукцією затримано і доставлено на штрафмайданчик. За цим фактом триває перевірка.

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