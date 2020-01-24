На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною
Сьогодні, 16:28
Сьогодні, 5 травня, на автодорозі Луцьк - Любешів - Дольськ затримали автомобіль із нелегальною деревиною.
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Автівку затимали працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Воля Любешівська.
В результаті перевірки водій не надав жодних документів.
За кермом перебував житель с. Рудка Червинська Камінь- Каширського району.
Автомобіль із лісопродукцією затримано і доставлено на штрафмайданчик. За цим фактом триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Автівку затимали працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Воля Любешівська.
В результаті перевірки водій не надав жодних документів.
За кермом перебував житель с. Рудка Червинська Камінь- Каширського району.
Автомобіль із лісопродукцією затримано і доставлено на штрафмайданчик. За цим фактом триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи
Сьогодні, 17:09
Волинянина засудили на 8,5 роки за вбивство брата
Сьогодні, 16:40
На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною
Сьогодні, 16:28
Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд
Сьогодні, 16:10
Медіа