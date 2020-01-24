 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною

На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною
Сьогодні, 5 травня, на автодорозі Луцьк - Любешів - Дольськ затримали автомобіль із нелегальною деревиною.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Автівку затимали працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Воля Любешівська.

В результаті перевірки водій не надав жодних документів.

За кермом перебував житель с. Рудка Червинська Камінь- Каширського району.

Автомобіль із лісопродукцією затримано і доставлено на штрафмайданчик. За цим фактом триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, крадена деревина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З Волині на Харківщину для потреб військових передали автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 15:54
«Подбайте про поранених солдат, які в муках помирають на «Азовсталі», – захисники Маріуполя звернулися до Зеленського
Сьогодні, 15:38
Повідомляв про переміщення техніки ЗСУ: на Рівненщині інформатора Росії засудили до 12 років тюрми
Сьогодні, 15:20
Україна перейшла до контрнаступальних дій на двох напрямках, – Залужний
Сьогодні, 14:49
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи
Сьогодні, 17:09
Волинянина засудили на 8,5 роки за вбивство брата
Сьогодні, 16:40
На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною
Сьогодні, 16:28
Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд
Сьогодні, 16:10
З Волині на Харківщину для потреб військових передали автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 15:54
Схожі новини
Викрадену деревину з Рівненщини знайшли на Волині Викрадену деревину з Рівненщини знайшли на Волині
24 січень, 2020, 15:20
Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі
13 грудень, 2019, 17:40
Волинянина засудили на 8,5 роки за вбивство брата Волинянина засудили на 8,5 роки за вбивство брата
Сьогодні, 16:40
Дзвенислава, Юсра, Сальман: як називають волиняни своїх немовлят Дзвенислава, Юсра, Сальман: як називають волиняни своїх немовлят
Сьогодні, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи
Сьогодні, 17:09
 0
Волинянина засудили на 8,5 роки за вбивство брата
Сьогодні, 16:40
 0
На волинській трасі зупинили автівку з краденою деревиною
Сьогодні, 16:28
 0
Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд
Сьогодні, 16:10
 0
З Волині на Харківщину для потреб військових передали автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 15:54
 0
Медіа
відео
1/8