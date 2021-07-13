У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи

У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи
У місті Володимирі оновлюють знаки на в’їздах у місто. Всього таких знаків є чотири, де роботи виконують працівники комунального підприємства "Полігон".

Про це розповів Суспільному телефоном міський голова Ігор Пальонка.

З його слів, попри війну знаки вирішили впорядкувати відповідно до назви міста.

5 травня комунальники працюють зі знаком зі сторони Нововолинська. Замість слова "Волинський", яке замалювали, схематично зобразили вигляд міста. Також очистили та пошпаклювали стіни фасаду і пофарбували основні елементи.
У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи

"Ми хотіли гарні сучасні знаки зробити, але вирішили своїми силами впорядкувати і привести до ладу. Знак зі сторони Устилуга та Луцька вже оновили. Залишився ще знак зі сторони Ковеля", – зазначив міський голова.

Як розповів художник Ігор Мацюк, який долучився до цих робіт, в'їзний знак – це об'ємно-просторова композиція, виготовлена з твердих матеріалів, яка не терпить нанесення кольорів. Однак, з його слів, оскільки назва міста на знаках впродовж багатьох років була розфарбована, традицію вирішили нині не порушувати.


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Теги: Володимир, написи, місто
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