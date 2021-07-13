У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи





Про це розповів Ігор Пальонка.



З його слів, попри війну знаки вирішили впорядкувати відповідно до назви міста.



5 травня комунальники працюють зі знаком зі сторони Нововолинська. Замість слова "Волинський", яке замалювали, схематично зобразили вигляд міста. Також очистили та пошпаклювали стіни фасаду і пофарбували основні елементи.



"Ми хотіли гарні сучасні знаки зробити, але вирішили своїми силами впорядкувати і привести до ладу. Знак зі сторони Устилуга та Луцька вже оновили. Залишився ще знак зі сторони Ковеля", – зазначив міський голова.



Як розповів художник Ігор Мацюк, який долучився до цих робіт, в'їзний знак – це об'ємно-просторова композиція, виготовлена з твердих матеріалів, яка не терпить нанесення кольорів. Однак, з його слів, оскільки назва міста на знаках впродовж багатьох років була розфарбована, традицію вирішили нині не порушувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимирі оновлюють знаки на в’їздах у місто. Всього таких знаків є чотири, де роботи виконують працівники комунального підприємства "Полігон".Про це розповів Суспільному телефоном міський головаЗ його слів, попри війну знаки вирішили впорядкувати відповідно до назви міста.5 травня комунальники працюють зі знаком зі сторони Нововолинська. Замість слова "Волинський", яке замалювали, схематично зобразили вигляд міста. Також очистили та пошпаклювали стіни фасаду і пофарбували основні елементи."Ми хотіли гарні сучасні знаки зробити, але вирішили своїми силами впорядкувати і привести до ладу. Знак зі сторони Устилуга та Луцька вже оновили. Залишився ще знак зі сторони Ковеля", – зазначив міський голова.Як розповів художник Ігор Мацюк, який долучився до цих робіт, в'їзний знак – це об'ємно-просторова композиція, виготовлена з твердих матеріалів, яка не терпить нанесення кольорів. Однак, з його слів, оскільки назва міста на знаках впродовж багатьох років була розфарбована, традицію вирішили нині не порушувати.

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