Росія націлена на Одесу, Херсон і Маріуполь, щоб контролювати доступ до Чорного моря, — британська розвідка
Сьогодні, 17:19
За даними британської розвідки, росія орієнтується на такі ключові міста як Одеса, Херсон і Маріуполь, щоби повністю контролювати доступ до Чорного моря і морські лінії зв'язку України.
Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії, пише Громадське.
«Продовження орієнтування на такі ключові міста як Одеса, Херсон і Маріуполь підкреслює їхнє <Росії> бажання повністю контролювати доступ до Чорного моря, що дозволить їм тримати контроль над морськими лініями зв'язку України, що негативно вплине на їхню <українську> економіку», — заявила британська розвідка.
Як зазначили в Міноборони Великої Британії, попри те, що російські наземні операції зосереджені на сході України,
Британська розвідка додала, що в міру того, як російські операції зазнавали невдачі, окупанти продовжували завдавати ударів по невійськових об'єктах України, включно зі школами, лікарнями, житловими будинками й транспортними вузлами.
«Це свідчить про готовність Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у спробі послабити рішучість України», — резюмували в Міноборони Великої Британії.
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Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії, пише Громадське.
«Продовження орієнтування на такі ключові міста як Одеса, Херсон і Маріуполь підкреслює їхнє <Росії> бажання повністю контролювати доступ до Чорного моря, що дозволить їм тримати контроль над морськими лініями зв'язку України, що негативно вплине на їхню <українську> економіку», — заявила британська розвідка.
Як зазначили в Міноборони Великої Британії, попри те, що російські наземні операції зосереджені на сході України,
Британська розвідка додала, що в міру того, як російські операції зазнавали невдачі, окупанти продовжували завдавати ударів по невійськових об'єктах України, включно зі школами, лікарнями, житловими будинками й транспортними вузлами.
«Це свідчить про готовність Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у спробі послабити рішучість України», — резюмували в Міноборони Великої Британії.
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