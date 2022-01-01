Росія націлена на Одесу, Херсон і Маріуполь, щоб контролювати доступ до Чорного моря, — британська розвідка





Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії, пише



«Продовження орієнтування на такі ключові міста як Одеса, Херсон і Маріуполь підкреслює їхнє <Росії> бажання повністю контролювати доступ до Чорного моря, що дозволить їм тримати контроль над морськими лініями зв'язку України, що негативно вплине на їхню <українську> економіку», — заявила британська розвідка.



Як зазначили в Міноборони Великої Британії, попри те, що російські наземні операції зосереджені на сході України,



Британська розвідка додала, що в міру того, як російські операції зазнавали невдачі, окупанти продовжували завдавати ударів по невійськових об'єктах України, включно зі школами, лікарнями, житловими будинками й транспортними вузлами.



«Це свідчить про готовність Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у спробі послабити рішучість України», — резюмували в Міноборони Великої Британії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними британської розвідки, росія орієнтується на такі ключові міста як Одеса, Херсон і Маріуполь, щоби повністю контролювати доступ до Чорного моря і морські лінії зв'язку України.Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії, пише Громадське «Продовження орієнтування на такі ключові міста як Одеса, Херсон і Маріуполь підкреслює їхнє <Росії> бажання повністю контролювати доступ до Чорного моря, що дозволить їм тримати контроль над морськими лініями зв'язку України, що негативно вплине на їхню <українську> економіку», — заявила британська розвідка.Як зазначили в Міноборони Великої Британії, попри те, що російські наземні операції зосереджені на сході України,Британська розвідка додала, що в міру того, як російські операції зазнавали невдачі, окупанти продовжували завдавати ударів по невійськових об'єктах України, включно зі школами, лікарнями, житловими будинками й транспортними вузлами.«Це свідчить про готовність Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у спробі послабити рішучість України», — резюмували в Міноборони Великої Британії.

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