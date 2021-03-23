В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія
Сьогодні, 10:34
В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - кажуть в СБУ.
Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111 (Державна зрада)
▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому було оголошено про підозру.
Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
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Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - кажуть в СБУ.
Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111 (Державна зрада)
▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому було оголошено про підозру.
Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Коментарі 1
Повісити в Києві на Майдані.
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