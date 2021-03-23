В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія

Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.



Про це повідомляють у



Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.



"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - кажуть в СБУ.



Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ст. 111 (Державна зрада)

▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).



На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.



Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.



Минулого року йому було оголошено про підозру.



Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

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