В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія
В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 111 (Державна зрада)
▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, Шарій, затримали, Іспанія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Повісити в Києві на Майдані.
Відповісти
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів
Сьогодні, 11:00
Росіяни обстріляли на Донеччинні Свято-Успенську Святогірську лавру: поранили сімох людей
Сьогодні, 10:51
В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія
Сьогодні, 10:34
Ніч у регіонах: ППО збили ракети під Черкасами та Броварами, прильоти по Кіровоградщині
Сьогодні, 10:32
На Волині 22-річний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
23 березень, 2021, 11:55
Шарія оголосили у державний розшук Шарія оголосили у державний розшук
25 лютий, 2021, 13:50
Шарію оголосили підозру в державній зраді Шарію оголосили підозру в державній зраді
16 лютий, 2021, 16:00
На Волині СБУ вилучила шістнадцять кілограмів бурштину. ФОТО На Волині СБУ вилучила шістнадцять кілограмів бурштину. ФОТО
09 квітень, 2016, 17:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
ЗСУ знищили 24 700 російських окупантів
Сьогодні, 11:00
 0
Росіяни обстріляли на Донеччинні Свято-Успенську Святогірську лавру: поранили сімох людей
Сьогодні, 10:51
 0
В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія
Сьогодні, 10:34
 0
Ніч у регіонах: ППО збили ракети під Черкасами та Броварами, прильоти по Кіровоградщині
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8