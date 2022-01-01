На Волині 22-річний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 4 травня, на автодорозі у селі Білин.



22-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Geon, ймовірно не впорався із керуванням та врізався в електроопору.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського територіального медичного об’єднання.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі трапилася ДТП, постраждав мотоцикліст, обставини з’ясовує поліція.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 4 травня, на автодорозі у селі Білин.22-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Geon, ймовірно не впорався із керуванням та врізався в електроопору.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського територіального медичного об’єднання.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію