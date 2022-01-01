На Волині 22-річний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували

На Волині 22-річний мотоцикліст врізався в електроопору: його госпіталізували
У Ковельському районі трапилася ДТП, постраждав мотоцикліст, обставини з’ясовує поліція.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 4 травня, на автодорозі у селі Білин.

22-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Geon, ймовірно не впорався із керуванням та врізався в електроопору.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського територіального медичного об’єднання.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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