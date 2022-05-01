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Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів, – NYT

Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів, – NYT
Сполучені Штати надали розвідувальні дані про російські підрозділи, це дозволило українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів під час війни Росії в Україні.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців, пише Українська правда.

Видання нагадує, що українські чиновники заявили, що вбито 12 російських генералів на передовій, і ця кількість здивувала військових аналітиків.

Допомога щодо націлювання є частиною секретної допомоги адміністрації Байдена щодо надання Україні розвідувальних даних на полі бою в режимі реального часу.

Ці розвідувальні дані також включають передбачувані переміщення російських військ, отримані з нещодавніх американських оцінок секретного плану бойових дій Москви на Донбасі, повідомили чиновники. Проте вони відмовилися уточнити, скільки генералів було вбито в результаті допомоги США.

Сполучені Штати зосередилися на наданні місцезнаходження та інших подробиць про мобільний штаб російських військових, який часто переміщується.

Українські чиновники поєднали цю геолокацію зі своїми розвідувальними даними, включаючи перехоплені комунікації, які попереджають українських військових про присутність вищих російських офіцерів, щоб завдати артилерійських ударів та інших атак, у яких загинули російські офіцери.

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Теги: Росія, Україна, війна
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