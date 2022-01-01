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Росіяни обстріляли Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням

Росіяни обстріляли Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням
Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Голова ОВА опублікував світлини, на яких чітко видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал.

Такі самі уламки пошкодили й будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.
Росіяни обстріляли Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням

"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", - наголосив голова ОВА.
Росіяни обстріляли Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням

Нагадаємо, що 3 травня вперше за повномасштабну війну на Закарпаття прилетіла ворожа ракета.

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Теги: Росія, Україна, війна
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