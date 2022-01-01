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На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета

На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
Вперше за повномасштабну війну на Закарпаття прилетіла ворожа ракета.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв. Просимо всіх не знімати відео та фото на місці подій,
– написав він.

Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляли Львівщину та Кіровоградщину.

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Теги: Закарпаття, ворожа ракета
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