На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
Сьогодні, 21:51
Вперше за повномасштабну війну на Закарпаття прилетіла ворожа ракета.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв. Просимо всіх не знімати відео та фото на місці подій,
– написав він.
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляли Львівщину та Кіровоградщину.
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Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв. Просимо всіх не знімати відео та фото на місці подій,
– написав він.
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляли Львівщину та Кіровоградщину.
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