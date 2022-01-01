На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета





Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.



Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв. Просимо всіх не знімати відео та фото на місці подій,

– написав він.



Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляли

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше за повномасштабну війну на Закарпаття прилетіла ворожа ракета.Про це повідомив голова Закарпатської ОВАПриліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв. Просимо всіх не знімати відео та фото на місці подій,– написав він.Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляли Львівщину та Кіровоградщину

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію