На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО

На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО
На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20. Загинуло 16 людей.

Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини.

Автопригода сталася на дорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб.

Наразі відомо про іще шістьох травмованих. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення №2 (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу та патрульні.

Рух автодорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці перекрито повністю.
На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО
На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Рівненщина, загинули люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через обстріли «Укрзалізниця» затримує рух низки поїздів
Сьогодні, 22:12
На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
Сьогодні, 21:51
На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині
Сьогодні, 21:36
«21 розочка»: росіянин розповідає мамі про нелюдські катування українців
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
На Рівненщині «швидка» потрапила в аварію під час виїзду на іншу ДТП: фельдшер відсудив у винуватця 700 тисяч На Рівненщині «швидка» потрапила в аварію під час виїзду на іншу ДТП: фельдшер відсудив у винуватця 700 тисяч
16 лютий, 09:44
21-річна рівнянка відсудила у свого хлопця 50 тисяч за ДТП на День закоханих 21-річна рівнянка відсудила у свого хлопця 50 тисяч за ДТП на День закоханих
08 лютий, 10:08
ДТП із вантажівкою та потягом на Рівненщині: що кажуть очевидці та в якому стані водії. ФОТО.ВІДЕО ДТП із вантажівкою та потягом на Рівненщині: що кажуть очевидці та в якому стані водії. ФОТО.ВІДЕО
04 лютий, 10:34
На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО
29 листопад, 2021, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські обстріли у Львові: є поранений
Сьогодні, 22:33
 0
З'явилося відео штурму «Азовсталі»
Сьогодні, 22:23
 0
Через обстріли «Укрзалізниця» затримує рух низки поїздів
Сьогодні, 22:12
 0
На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
Сьогодні, 21:51
 0
На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО
Сьогодні, 21:41
 0
Медіа
відео
1/8