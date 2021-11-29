На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО





Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини.



Автопригода сталася на дорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району.



Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб.



Наразі відомо про іще шістьох травмованих. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення №2 (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу та патрульні.



Рух автодорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці перекрито повністю.

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