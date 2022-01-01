Через обстріли «Укрзалізниця» затримує рух низки поїздів
Сьогодні, 22:12
У кількох областях України пролунали вибухи, через що УЗ була змушена затримати рух декількох поїздів.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.
"Інформація оновлюється, стежте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами сьогодні, 3 травня. Попередньо пошкоджено 3 електропідстанції.
Також обстріляли Кіровоградщину.
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Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.
"Інформація оновлюється, стежте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами сьогодні, 3 травня. Попередньо пошкоджено 3 електропідстанції.
Також обстріляли Кіровоградщину.
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