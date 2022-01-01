Російські обстріли у Львові: є поранені
03 травень, 22:33
3 травня російська армія завдала ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього є двоє поранених.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Було пошкоджено 3 електропідстанції. Зараз міський голова Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо дві людини пораненені.
Кількість постраждалих уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі на одній з електропідстанцій, які зазнали ушкоджень.
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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Було пошкоджено 3 електропідстанції. Зараз міський голова Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо дві людини пораненені.
Кількість постраждалих уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі на одній з електропідстанцій, які зазнали ушкоджень.
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