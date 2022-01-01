Російські обстріли у Львові: є поранені





Про це Андрій Садовий.



Було пошкоджено 3 електропідстанції. Зараз міський голова Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо дві людини пораненені.



Кількість постраждалих уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі на одній з електропідстанцій, які зазнали ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 травня російська армія завдала ракетних ударів по Львову . Внаслідок цього є двоє поранених.Про це повідомив мер ЛьвоваБуло пошкоджено 3 електропідстанції. Зараз міський голова Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо дві людини пораненені.Кількість постраждалих уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі на одній з електропідстанцій, які зазнали ушкоджень.

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