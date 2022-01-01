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Російські обстріли у Львові: є поранені

Російські обстріли у Львові: є поранені
3 травня російська армія завдала ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього є двоє поранених.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Було пошкоджено 3 електропідстанції. Зараз міський голова Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо дві людини пораненені.

Кількість постраждалих уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі на одній з електропідстанцій, які зазнали ушкоджень.


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Теги: Львів, поранений, обстріли, ракети
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