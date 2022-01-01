З'явилося відео штурму «Азовсталі»



Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



"Кадри намагання штурму. Точно відомо про найменш одного окупанта, що перетворився на добриво. І одного, який ще живий, але має всі шанси послухати Кобзона особисто. Слава Героїчним Захисникам Маріуполя - Азову, 36-й, патрульної поліції, прикордонникам і всім, хто наближає нашу перемогу!" - написав він і показав відео.







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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя"Кадри намагання штурму. Точно відомо про найменш одного окупанта, що перетворився на добриво. І одного, який ще живий, але має всі шанси послухати Кобзона особисто. Слава Героїчним Захисникам Маріуполя - Азову, 36-й, патрульної поліції, прикордонникам і всім, хто наближає нашу перемогу!" - написав він і показав відео.

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