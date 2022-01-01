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З'явилося відео штурму «Азовсталі»

З'явилося відео штурму «Азовсталі»
У Маріуполі окупанти 3 травня почали чергову спробу штурму "Азовсталі".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Кадри намагання штурму. Точно відомо про найменш одного окупанта, що перетворився на добриво. І одного, який ще живий, але має всі шанси послухати Кобзона особисто. Слава Героїчним Захисникам Маріуполя - Азову, 36-й, патрульної поліції, прикордонникам і всім, хто наближає нашу перемогу!" - написав він і показав відео.



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Теги: Азовсталь, штурм, відео
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