Росіяни пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі





Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") у коментарі



"Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі", - йдеться в повідомленні.



За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.



Захисники Маріуполя також передали дослівно таке: "Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".



Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" російські окупанти 2 травня обстрілювали територію заводу "Азовсталь", де переховуються цивільні та українські захисники.



Виникла сильна пожежа, яку було видно з усіх районів міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь", який боронять українські Сили оборони в заблокованому Маріуполі.Про це повідомив заступник командира полку "Азов"("Калина") у коментарі УП "Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі", - йдеться в повідомленні.За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.Захисники Маріуполя також передали дослівно таке: "Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" російські окупанти 2 травня обстрілювали територію заводу "Азовсталь", де переховуються цивільні та українські захисники.Виникла сильна пожежа, яку було видно з усіх районів міста.

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