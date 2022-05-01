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Росіяни пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі

Росіяни пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі
Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь", який боронять українські Сили оборони в заблокованому Маріуполі.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") у коментарі УП.

"Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.

Захисники Маріуполя також передали дослівно таке: "Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".

Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" російські окупанти 2 травня обстрілювали територію заводу "Азовсталь", де переховуються цивільні та українські захисники.

Виникла сильна пожежа, яку було видно з усіх районів міста.

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Теги: Росія, Україна, війна
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