У Волинському медінституті збирають військові аптечки





Про це розповіла Світлана Лук’янчук.



З її слів, в аптечку складають рукавички, ножиці, перев’язувальний матеріал, косинку, ковдру, серветки (гігієнічні і спиртові), бетадин, перев’язувальний набір, пов’язки для ока, пластир, а також знеболюючі ліки, антибіотики, протизапальні ліки для звичайного користування, індивідуальний пакет при пораненні.



Сформовані аптечки для бійців різняться за кольором і розмірами, але не за вмістом медикаментів. Аптечки можуть кріпитися до пояса, плитоноски чи бронежилета, – розповів студент вишу і волонтер Віктор Пастрик.



"Згідно зі стандартами НАТО основне, що ми вкладаємо, турнікет – річ, яка щоденно рятує життя. Складені аптечки – це готовий варіант, який людина вішає, куди зручно. Простий варіант аптечки можна покласти в рюкзак", – говорить волонтер.



З його слів, відтоді, як російські війська вторглися в Україну, волинські волонтери разом із небайдужими лучанами зібрали чотири тисячі аптечок для військових на фронт.



Для забезпечення українських військових аптечками збирає кошти волонтерський рух "Меценати для солдата", – розповів його керівник Руслан Теліпський. У перші дні вторгнення російських військ в Україну волонтери передали на фронт 60 аптечок.



Загалом із 24 лютого і до другого травня волонтери зібрали понад 500 тисяч гривень для потреб військових.



"Наші волонтери завжди стоять і в спеку, і холод, і в дощову погоду біля стенда Герої Небесної Сотні і збирають будь-яку допомогу. В нас список є біля стенда", – додав Руслан Теліпський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському медичному інституті волонтери формують військові медичні аптечки для надання першої медичної допомоги при пораненнях. Кожна аптечка обладнана системою кріплення Molle.Про це розповіла Суспільному викладачка Волинського медінститутуЗ її слів, в аптечку складають рукавички, ножиці, перев’язувальний матеріал, косинку, ковдру, серветки (гігієнічні і спиртові), бетадин, перев’язувальний набір, пов’язки для ока, пластир, а також знеболюючі ліки, антибіотики, протизапальні ліки для звичайного користування, індивідуальний пакет при пораненні.Сформовані аптечки для бійців різняться за кольором і розмірами, але не за вмістом медикаментів. Аптечки можуть кріпитися до пояса, плитоноски чи бронежилета, – розповів студент вишу і волонтер"Згідно зі стандартами НАТО основне, що ми вкладаємо, турнікет – річ, яка щоденно рятує життя. Складені аптечки – це готовий варіант, який людина вішає, куди зручно. Простий варіант аптечки можна покласти в рюкзак", – говорить волонтер.З його слів, відтоді, як російські війська вторглися в Україну, волинські волонтери разом із небайдужими лучанами зібрали чотири тисячі аптечок для військових на фронт.Для забезпечення українських військових аптечками збирає кошти волонтерський рух "Меценати для солдата", – розповів його керівник. У перші дні вторгнення російських військ в Україну волонтери передали на фронт 60 аптечок.Загалом із 24 лютого і до другого травня волонтери зібрали понад 500 тисяч гривень для потреб військових."Наші волонтери завжди стоять і в спеку, і холод, і в дощову погоду біля стенда Герої Небесної Сотні і збирають будь-яку допомогу. В нас список є біля стенда", – додав Руслан Теліпський.

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