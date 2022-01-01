 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Волинському медінституті збирають військові аптечки

У Волинському медінституті збирають військові аптечки
У Волинському медичному інституті волонтери формують військові медичні аптечки для надання першої медичної допомоги при пораненнях. Кожна аптечка обладнана системою кріплення Molle.

Про це розповіла Суспільному викладачка Волинського медінституту Світлана Лук’янчук.

З її слів, в аптечку складають рукавички, ножиці, перев’язувальний матеріал, косинку, ковдру, серветки (гігієнічні і спиртові), бетадин, перев’язувальний набір, пов’язки для ока, пластир, а також знеболюючі ліки, антибіотики, протизапальні ліки для звичайного користування, індивідуальний пакет при пораненні.
У Волинському медінституті збирають військові аптечки

Сформовані аптечки для бійців різняться за кольором і розмірами, але не за вмістом медикаментів. Аптечки можуть кріпитися до пояса, плитоноски чи бронежилета, – розповів студент вишу і волонтер Віктор Пастрик.

"Згідно зі стандартами НАТО основне, що ми вкладаємо, турнікет – річ, яка щоденно рятує життя. Складені аптечки – це готовий варіант, який людина вішає, куди зручно. Простий варіант аптечки можна покласти в рюкзак", – говорить волонтер.
У Волинському медінституті збирають військові аптечки

З його слів, відтоді, як російські війська вторглися в Україну, волинські волонтери разом із небайдужими лучанами зібрали чотири тисячі аптечок для військових на фронт.

Для забезпечення українських військових аптечками збирає кошти волонтерський рух "Меценати для солдата", – розповів його керівник Руслан Теліпський. У перші дні вторгнення російських військ в Україну волонтери передали на фронт 60 аптечок.

Загалом із 24 лютого і до другого травня волонтери зібрали понад 500 тисяч гривень для потреб військових.

"Наші волонтери завжди стоять і в спеку, і холод, і в дощову погоду біля стенда Герої Небесної Сотні і збирають будь-яку допомогу. В нас список є біля стенда", – додав Руслан Теліпський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій
Сьогодні, 16:01
Лише 3 з 14 евакуаційних автобусів з Маріуполя дісталися на підконтрольну Україні територію, — мер
Сьогодні, 15:38
Росіяни пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі
Сьогодні, 14:55
«Застрелив десять, а далі не рахував»: дівчина, якій вдалося вирватися з Маріуполя, розповіла про «фільтрацію» під дулами окупантів
Сьогодні, 14:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій
Сьогодні, 16:01
Лише 3 з 14 евакуаційних автобусів з Маріуполя дісталися на підконтрольну Україні територію, — мер
Сьогодні, 15:38
У Волинському медінституті збирають військові аптечки
Сьогодні, 15:21
Росіяни пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі
Сьогодні, 14:55
У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися два автомобілі
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
На війні з Росією загинули ще двоє волинян На війні з Росією загинули ще двоє волинян
26 квітень, 23:38
На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО
25 квітень, 17:22
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
22 квітень, 16:58
На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ
22 квітень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні на вимоги воєнного часу відкрили нове відділення
Сьогодні, 16:17
 0
Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій
Сьогодні, 16:01
 0
Лише 3 з 14 евакуаційних автобусів з Маріуполя дісталися на підконтрольну Україні територію, — мер
Сьогодні, 15:38
 0
У Волинському медінституті збирають військові аптечки
Сьогодні, 15:21
 0
Росіяни пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8